Lucas Peracchi: la carriera e le nuove sfide del giovane ex tronista

Nel 2016, il giovane Lucas Peracchi ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione, presentandosi al pubblico di Uomini e Donne con un’immagine di umiltà e determinazione. Con un passato variegato che lo ha visto cimentarsi in diversi lavori, da modello a bracciante agricolo, Lucas ha raccontato di sé dicendo: “Mi considero una testa calda, ma anche un ragazzo semplice e felice.

Ho 26 anni e mi piace lavorare a contatto con la natura”.

Durante il suo percorso lavorativo, ha affrontato diverse esperienze, come la raccolta dei pomodori e dell’uva, ma ha anche svolto lavori manuali come l’idraulico. “Non ho mai avuto paura di sporcarmi le mani. La raccolta dei pomodori è stata la cosa più faticosa che ho fatto, mentre quella dell’uva è stata un po’ più semplice”, ha spiegato.

Il passaggio alla televisione e oltre

Dopo la sua avventura come tronista, Lucas ha continuato a farsi notare in programmi condotti da Barbara D’Urso. In particolare, ha condiviso il suo percorso con Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. La carriera di Lucas si è evoluta ulteriormente e nel luglio ha fatto il suo ingresso in una piattaforma di contenuti a pagamento, dove ha trovato una nuova opportunità di guadagno.

Nuove opportunità di guadagno

Recentemente, Lucas è stato ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara, dove ha rivelato di aver intrapreso una nuova carriera come accompagnatore. “Su questa piattaforma ci sono ragazze che guadagnano anche 100.000 euro al mese. Io, da uomo, non arrivo a quelle cifre, ma spero di aumentare i miei guadagni. Attualmente, riesco a portare a casa tra i 20.000 e i 30.000 euro al mese”, ha dichiarato.

Lucas ha spiegato che il suo lavoro consiste nella vendita di contenuti personalizzati. Un esempio curioso è quello di un video di un minuto, girato in auto, per il quale ha ricevuto 150 euro. “Faccio video su richiesta e sono aperto a varie proposte”, ha aggiunto con una certa ironia.

Esperienze uniche come accompagnatore

Oltre alla vendita di contenuti, Lucas ha anche intrapreso il lavoro di massaggiatore e accompagnatore. Ha raccontato alcune delle sue esperienze, tra cui incontri con donne in cerca di compagnia per qualche giorno e mariti che lo contattano per intrattenere le proprie mogli. “A volte mi sono trovato in situazioni particolari, come richieste da parte di preti, che ho gentilmente rifiutato, mantenendo i miei limiti”, ha raccontato.

Adattabilità e reinvenzione

Quello che colpisce di Lucas è la sua capacità di reinventarsi continuamente. Dalla vita nei campi, alle passerelle, fino a diventare un punto di riferimento in vari programmi televisivi, ha sempre trovato il modo di adattarsi alle circostanze. “Ho sempre cercato di essere versatile e aperto a nuove esperienze”, ha affermato, sottolineando l’importanza di sapersi adattare.

In un contesto dove il reality e il mondo dello spettacolo sono in continua evoluzione, Lucas Peracchi rappresenta un esempio di come sia possibile affrontare le sfide e trovare nuove strade lavorative. La sua storia è un invito a non fermarsi mai e a cercare sempre nuove opportunità, anche quando le circostanze sembrano avverse.