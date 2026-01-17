Luciano Camporesi torna in Italia: la cattura del latitante condannato per narcotraffico

Il 5 dicembre 2018, Luciano Camporesi è sfuggito all’arresto ordinato nell’ambito dell’inchiesta Pollino – European ‘ndrangheta connection. Questo è un caso che ha messo in luce le reti di traffico internazionale di droga e armi, legate alla criminalità organizzata. Dopo quasi quattro anni di latitanza, Camporesi è finalmente tornato in Italia, atterrando all’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino, scortato dagli agenti della Gendarmeria turca.

Le indagini e la cattura di Camporesi

Le indagini che hanno portato alla condanna di Camporesi sono state condotte dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in collaborazione con la Procura Distrettuale di Reggio Calabria. Queste autorità hanno creato una squadra investigativa comune per contrastare la diffusione della ‘ndrangheta in Europa e in Sud America. Le operazioni delle forze dell’ordine hanno rivelato il coinvolgimento di membri di famiglie mafiose locali nella gestione di traffici illeciti a livello internazionale.

Le reti mafiose in Europa

Le indagini hanno svelato come Camporesi fosse un nodo cruciale nella rete di traffico di sostanze stupefacenti e armi, con collegamenti diretti in paesi come Germania, Belgio e Olanda. Grazie al supporto di cittadini di questi stati, è stato possibile smantellare una fitta rete di intermediari che operavano per conto delle famiglie mafiose della Locride, tra cui i Pelle-Vottari e i Romeo. La scoperta di queste connessioni ha permesso agli investigatori di tracciare i flussi di denaro e le operazioni illecite condotte all’estero.

Il ruolo di Camporesi nel traffico di droga

Camporesi non era solo un latitante; era considerato un importante intermediario tra le famiglie mafiose calabresi e i fornitori sudamericani di droga. La sua rete gli permetteva di organizzare il trasporto di hashish e cocaina su navi commerciali e imbarcazioni private. La sua abilità nel mantenere contatti riservati attraverso incontri segreti con i leader mafiosi di San Luca ha reso la sua cattura una priorità per le autorità italiane.

L’arresto in Turchia e la successiva estradizione

Dopo essere stato localizzato nella regione del Bosforo, Camporesi è stato arrestato nel novembre dalle forze di polizia turche, accusato di possesso di documenti falsi. Durante la sua detenzione in Turchia, le autorità italiane hanno avviato l’iter per la sua estradizione, che si è conclusa con il suo arrivo in Italia. Questo processo è stato facilitato dalla cooperazione internazionale e dalla rete I-CAN, un’iniziativa volta a combattere il crimine organizzato.

Effetti della cattura sulla lotta alla criminalità organizzata

Il ritorno di Camporesi in Italia segna un’importante vittoria per le forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata. La sua condanna in primo grado, che prevede una pena di 22 anni e 8 mesi, testimonia l’impegno delle autorità nella lotta contro il traffico di droga e le sue ramificazioni internazionali. Questo caso evidenzia anche la necessità di una continua vigilanza e collaborazione a livello internazionale per smantellare le operazioni mafiose che minacciano la sicurezza e la legalità.

In conclusione, la cattura di Luciano Camporesi rappresenta un passo significativo nella lotta contro la ‘ndrangheta e il traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini che hanno portato alla sua condanna sono un chiaro esempio di come la cooperazione tra diverse nazioni possa contribuire a fermare queste organizzazioni criminali e a restituire giustizia.