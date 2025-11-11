L'Ucraina Resiste con Determinazione alle Offensive Russo a Donetsk

Nella guerra in corso in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha fornito un aggiornamento sulla situazione nel Donetsk, area che è diventata il fulcro del conflitto nelle ultime settimane. Le forze armate ucraine continuano a resistere agli attacchi russi, mantenendo salde le loro posizioni, in particolare a Pokrovsk.

Situazione attuale a Pokrovsk

Il presidente ha dichiarato che è fondamentale che le truppe russe non abbiano ottenuto avanzamenti significativi nell’area di Pokrovsk e nelle zone circostanti, come Dobropillia.

Secondo Zelensky, la capacità di difendere le posizioni attuali rappresenta un risultato cruciale per la sicurezza dello Stato ucraino. In un messaggio condiviso sui social media, ha espresso riconoscimento a ogni unità militare e a ogni soldato per il loro impegno e dedizione.

Analisi dell’Institute for the Study of War

Un’analisi recente dell’Institute for the Study of War (ISW), un think tank statunitense che monitora il conflitto, ha confermato le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime 24-36 ore, non sono emersi segnali di avanzamenti significativi da parte delle forze russe. L’ISW ha evidenziato come le operazioni militari di Mosca stiano subendo un rallentamento, probabilmente a causa della necessità di riorganizzare le risorse logistiche e di portare rinforzi nella zona a sud della città.

Problemi di rifornimento e resistenza a Myrnohrad

Nonostante i progressi, il comando militare ucraino ha riconosciuto che persistono difficoltà nei rifornimenti, non solo a Pokrovsk ma anche a Myrnohrad. Qui, le forze di Kiev sono attivamente impegnate nel mantenimento delle loro posizioni. Il portavoce militare Andriy Kovalov ha smentito le notizie riguardanti un possibile accerchiamento di Myrnohrad da parte delle truppe russe, sottolineando che i soldati ucraini hanno ricevuto nuove forniture di munizioni e che i feriti sono stati evacuati.

Le dichiarazioni del ministero della Difesa russo

Il ministero della Difesa russo ha ribadito il successo nel mantenere l’assedio su Myrnohrad e Bakhmut, respingendo tentativi di attacco mirati a liberare l’area. Tuttavia, secondo l’analisi dell’Institute for the Study of War (ISW), la situazione a Myrnohrad risulta complessa. Le forze ucraine stanno affrontando infiltrazioni e attacchi condotti tramite droni russi.

Preparazioni per nuove offensive

Fonti di intelligence ucraine riportano che i soldati russi stanno intensificando le difese a Myrnohrad, installando filo spinato e costruendo fortificazioni in diverse aree. Queste azioni indicano una preparazione per una nuova fase del conflitto, caratterizzata da ulteriori offensive e tentativi di guadagnare terreno.

La situazione nel Donetsk si presenta tesa e complessa. Le forze ucraine resistono con determinazione, affrontando sfide logistiche e minacce incombenti. La resistenza delle truppe ucraine è sostenuta da un forte spirito nazionale e dalla volontà di proteggere il proprio territorio.