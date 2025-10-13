Ludovica Pagani e El Shaarawy verso il sì: il romantico gesto e l’anello c...

Tra candele, fiori e un brillante maxi-anello, Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si preparano al matrimonio.

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia d’amore. Dopo anni insieme lontani dai riflettori, l’influencer e il calciatore della Roma hanno deciso di fare il grande passo: il matrimonio. A confermare la notizia è stata la stessa Pagani sui social, condividendo immagini che raccontano una proposta romantica da sogno, tra candele, fiori e un maxi-anello scintillante.

Fiori d’arancio per Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy

Ludovica Pagani, influencer 30enne, e Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, 33 anni, sono pronti a compiere il grande passo verso il matrimonio. La notizia è stata condivisa dalla stessa Pagani sui suoi profili social, accompagnata da una serie di fotografie che immortalano il momento speciale: l’anello la proposta in primo piano, una cena romantica e uno sguardo colmo di emozione.

La didascalia del post conferma la gioia della coppia, con le parole di Ludovica: “Sì all’amore della mia vita“. Il post ha raccolto migliaia di interazioni da parte di fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Ludovica Pagani dice sì a Stephan El Shaarawy: la proposta e l’anello da sogno

La richiesta di matrimonio organizzata da El Shaarawy ha assunto i contorni di una vera e propria scenografia da film: una terrazza illuminata da centinaia di candele, fiori ovunque e una cena curata nei minimi dettagli hanno fatto da cornice al momento più emozionante. Al culmine della serata, l’attaccante si è inginocchiato davanti a Pagani, che, sorpresa ed emozionata, si è coperta il volto con le mani, come mostrano le immagini condivise sui social. A suggellare il momento, un maxi-anello con brillante.

L’annuncio ha suscitato immediatamente una valanga di commenti affettuosi, con amici e volti noti che hanno celebrato la nuova tappa della loro storia d’amore coltivata negli anni lontano dai riflettori ma pronta ora a diventare ufficiale con le nozze.