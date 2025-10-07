Il primogenito della nota attrice e direttore d'orchestra si è sposato: tutto sulla cerimonia a Ginevra.

Carlo Ponti, primogenito di Sophia Loren, si è sposato a Ginevra. La nota attrice non poteva mancare alla cerimonia del figlio ma, chi è la sposa? Scopriamolo insieme.

Sophia Loren, il figlio Carlo si è sposato

Carlo Ponti, direttore d’orchestra e primogenito di Sophia Loren, si è sposato. IL 55enne ha condiviso una carrellata di foto sui social della cerimonia che si è svolta a Ginevra, dove vive attualmente la Loren.

In realtà si è trattato di una seconda cerimonia, in quanto il matrimonio era già stato celebrato a giugno in Georgia. Nella didascalia del post, Carlo ha scritto: “Armonia e felicità. Un giorno che costudiremo per sempre nei nostri cuori”. Una cerimonia intima ma, chi è la sposa?

Sophia Loren al matrimonio del figlio Carlo: ecco chi è la sposa

Come abbiamo visto, il figlio di Sophia Loren, Carlo, si è sposato. Il direttore d’orchestra ha voluto organizzare una seconda cerimonia a Ginevra per far sì che potesse essere presente anche la madre. Ma, chi è la sposa? Si chiama Mariam Sharmanashvili, è georgiana ed è una musicista, precisamente una pianista. Il loro amore è cresciuto nel tempo, fino alla decisine di diventare marito e moglie. Una giornata di gioia quindi per Sophia Loren che, ricordiamo, ha anche un altro figlio, Edoardo, di 52 anni, e in tutto quattro nipoti.