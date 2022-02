Luisa Pronzato morta a 67 anni: addio alla giornalista del Corriere della Sera

Luisa Pronzato, una delle colonne portanti del Corriere della Sera si è spenta a 67 anni. Molte le persone che le hanno dedicato un saluto sui social.

Il giornalismo ha perso una delle sue più grandi protagoniste: Luisa Pronzato si è spenta all’età di 67 anni. La notizia è stata data dal Corriere della Sera del quale era una delle colonne portanti. “Era la marchesa delle connessioni”, ha affermato Barbara Stefanelli in un articolo di saluto pubblicato sul blog del Corriere “27esima ora”.

Sono già moltissimi inoltre gli utenti che sui social network le hanno dedicato un pensiero.



Morta Luisa Pronzato, l’ultimo saluto della giornalista Barbara Stefanelli

“Libellula. Aveva risposto così, dall’ospedale di Voltri dove stava combattendo per una camera vista mare, alla domanda «che cos’è per te la forza? Ti fa pensare più a una tigre o a un colibrì? […] E allora, Luisa, che dici: tigre o colibrì? ‘Io dico libellula: non ape operosa, non farfalla’”.

Inizia così il lungo articolo di Barbara Stefanelli che è riuscita a condensare quella che era la personalità di Luisa Pronzato, scomparsa prematuramente a 67 anni. Dietro la carriera della giornalista – come spiegano i colleghi del Corriere – c’è molto di più: non solo cronista e intervistatrice straordinaria, ma anche attivista, femminista e soprattutto una ragazza ligure.

Il ricordo sui social

Colleghi, associazioni, ma anche persone che hanno avuto modo di conoscere Luisa Pronzato negli anni, hanno dedicato anche solo un pensiero alla giornalista: “La ricordiamo con grande affetto e gratitudine per l’instancabile dedizione con cui, insieme a 27esimaora e Corriere della Sera, ha colmato un vuoto nel panorama informativo italiano, parlando di parità di genere, di violenza, stereotipi e di cambiamento.

Grazie, Luisa!”, si legge dalla pagina di Terres des Hommes. “Non verrà dimenticata”, ha scritto ancora la redazione del Corriere della Sera.