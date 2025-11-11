Lukoil Sospende le Operazioni in Iraq a Causa delle Sanzioni Internazionali

La compagnia petrolifera russa Lukoil, uno dei principali attori nel settore energetico globale, ha recentemente dichiarato forza maggiore per il suo giacimento West Qurna-2, situato nel sud dell’Iraq. Tale decisione è stata adottata a causa delle difficoltà operative derivanti dalle sanzioni imposte dai paesi occidentali, che hanno avuto un impatto significativo sulle attività della società.

Il giacimento West Qurna-2: un asset strategico

Il giacimento West Qurna-2 è riconosciuto come uno dei più grandi giacimenti petroliferi a livello globale e costituisce un asset fondamentale per Lukoil. Situato a circa 65 chilometri a nord-ovest di Basra, il giacimento ha una capacità produttiva di circa 480.000 barili al giorno, rappresentando circa il 9% della produzione totale di petrolio in Iraq. La compagnia russa detiene una partecipazione del 75% in questo progetto, rendendolo cruciale per le sue operazioni internazionali.

Le conseguenze delle sanzioni

Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dal Regno Unito hanno portato a un congelamento delle transazioni finanziarie tra il governo iracheno e Lukoil. L’agenzia statale irachena per il commercio del petrolio, SOMO, ha annullato diverse spedizioni di greggio destinate alla compagnia russa. Di conseguenza, Lukoil ha informato il ministero del Petrolio iracheno che le “condizioni di forza maggiore” impediscono la prosecuzione delle operazioni normali nel giacimento.

Il rischio di un ritiro totale

Un funzionario del settore petrolifero in Iraq ha avvertito che, se la situazione non verrà risolta entro sei mesi, Lukoil potrebbe interrompere completamente la produzione e ritirarsi dal progetto. Questa eventualità avrebbe conseguenze estremamente negative per l’Iraq, che dipende fortemente dagli investimenti esteri e dalla tecnologia per ottimizzare la propria produzione di petrolio.

Il futuro di Lukoil in Iraq

La compagnia russa ha tentato in passato di vendere i propri asset globali in risposta alle sanzioni. Tuttavia, tali tentativi sono stati ostacolati dalla mancanza di supporto da parte di potenziali acquirenti. Ad esempio, il gruppo svizzero Gunvor ha dovuto annullare un accordo a causa dell’opposizione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Questo scenario evidenzia le difficoltà che Lukoil deve affrontare per rimanere operativa in un contesto geopolitico in rapida evoluzione.

Iraq tra opportunità e sfide

La situazione attuale pone l’Iraq in una posizione delicata. Da un lato, il paese necessita di investimenti e tecnologia, come quelli forniti da Lukoil, per sviluppare e massimizzare le proprie risorse petrolifere. Dall’altro, deve rispettare le sanzioni imposte da Washington, che esercitano una forte influenza sul sistema finanziario globale. La cancellazione delle spedizioni da parte di SOMO indica che Baghdad sta cercando di conformarsi alle restrizioni internazionali, mettendo a rischio la propria produzione petrolifera.

La dichiarazione di forza maggiore da parte di Lukoil segna un momento critico per il giacimento West Qurna-2 e per l’intera industria petrolifera irachena. Le sfide poste dalle sanzioni occidentali richiederanno soluzioni rapide e creative affinché Lukoil e l’Iraq possano continuare a collaborare proficuamente.