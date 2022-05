La princess si commuove per la fine della sua storia d'amore con l'atleta paralimpico, ecco cosa ha rivelato

Questo pomeriggio Lulù Selassié, la “princess” dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha avuto la possibilità di raccontare tutta la sua personale verità sulla fine della relazione con Manuel Bortuzzo.

In lacrime, Lulù Selassié si è aperta con Silvia Toffanin rivelando i retroscena del suo rapporto con Bortuzzo, ma parlando anche della profonda delusione che la fine della relazione ha rappresentato per lei.

A quanto pare, infatti, la versione raccontata da Manuel Bortuzzo la scorsa settimana nel salotto di Verissimo non corrisponderebbe a realtà, perlomeno questo è quello che ha raccontato Lulù. Andiamo dunque a scoprire tutto quello che la ragazza ha raccontato.

In sintesi, la “princess” ha raccontato di essersi trovata single, a sorpresa, dopo l’ennesimo litigio. Lulù però mai si sarebbe aspettata che sarebbe andata a finire così, ovvero con la fine della sua relazione:

Noi stavamo discutendo prima che lui mettesse quelle stories. Di certo io non pensavo che quando uno ha 23 anni se discutiamo subito dopo non ci vediamo mai più. […] Discutevamo per delle cavolate, per gelosia, per delle foto che avevo messo….

A questo punto Lulù rivela anche alla Toffanin, come già anticipato in altre interviste, che probabilmente tutto è dipeso anche dal parere contrario della famiglia di Manuel Bortuzzo:

Ci sono state delle situazioni in cui nella nostra relazione non c’era vento a favore da parte di altre persone.

Pochi giorni fa lo sportivo paralimpico, in realtà, aveva parlato della fine della relazione in altri termini:

La storia è finita perché ho deciso io, non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona. C’erano dei problemi che le ho spiegato, chiaro e tondo. Delle persone pensano che io l’abbia lasciata con un comunicato stampa, ma non è vero. Poi nessuno si è mai messo in mezzo, lei magari non ci credeva, magari era abbagliata dall’amore…

Lulù però nega “gli ultimi giorni prima stavamo benissimo, non era vero che lui provava a lasciarmi. Due giorni prima eravamo in albergo a festeggiare una giornata importantissima per noi”.