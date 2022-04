Lulù Selassié: “Ho scoperto di essere single dal comunicato Ansa”

Lulù Selassié ha gettato pesanti accuse contro Manuel Bortuzzo e la sua famiglia dopo aver confermato il loro addio.

Lulù Selassié ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Manuel Bortuzzo e ha rivelato di aver appreso di esser stata lasciata da un comunicato dell’Ansa.

Manuel Bortuzzo: la confessione di Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo ha deciso di lasciare Lulù Selassié a poco più di un mese dalla fine del GF Vip 6.

La principessa etiope in queste ore ha rotto il silenzio via social e, dopo aver gettato pesanti accuse sulla famiglia del nuotatore, ha fatto sapere che avrebbe appreso la decisione di Manuel da un comunicato dell’Ansa.

“Con Manuel si è chiuso un capitolo importante della mia vita… E mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato all’ansa, mi ha fatto tanto male. Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo.

È l’ultima cosa che voglio”, ha dichiarato la principessa etiope attraverso le sue stories via social, e ancora: “Sin da quando ero all’interno della casa il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita REALE le cose sarebbero cambiate, e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimè, sono qui per dirvi che non c’è mai stata.

Non è vero che io e mia sorella Clary siamo stati unfollowate dal Signor Franco, ma la realtà è che siamo STATE NOI a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare”.

Manuel Bortuzzo: la rottura

Al momento Manuel Bortuzzo non ha commentato ulteriormente la notizia del suo addio a Lulù Selassié e in tanti tra i suoi fan sui social sperano di saperne presto di più. Nelle ultime ore il nuotatore è stato paparazzato in compagnia della sua ex, Federica Pizzi, e in tanti si chiedono se lei c’entri qualcosa.