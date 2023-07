Attraverso i social Antonino Spinalbese ha voluto fare una tenera dedica a sua figlia, Luna Marì, nata dalla sua storia d’amore con Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese: la dedica alla figlia

La piccola Luna Marì ha spento due candeline il 12 luglio e suo padre, Antonino Spinalbese, non ha perso occasione per farle una tenera dedica via social. “Io che amo solo te”, ha scritto l’hair stylist, e ancora: “Amare significa, dare senza chiedere nulla in cambio. Auguri topolina”. In tanti hanno lodato via social il comportamento di Antonino che, durante questi due anni, ha dimostrato di voler essere un padre presente nella vita di sua figlia nonostante lui e la sua ex, Belen Rodriguez, si siano lasciati appena due mesi dopo la nascita della bambina.

Dopo l’addio alla showgirl Argentina Antonino è rimasto single e, sebbene abbia avuto una liaison con Helena Prestes e un quasi flirt con Ginevra Lamborghini, ha sempre sottolineato di voler dedicare tutto il suo tempo al benessere della figlia. Al momento non è dato sapere se lui e Luna Marì si vedranno nel giorno del compleanno della bambina che, al momento, si trova in vacanza con sua madre Belen e suo fratello Santiago De Martino.