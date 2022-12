È morto uno degli ideatori del programma “Forum”, si tratta di Italo Felici.

La notizia è stata condivisa all’interno della pagina Facebook ufficiale del programma. Ecco tutti i dettagli.

Forum, morto l’ideatore Italo Felici: l’annuncio social

Nel pomeriggio di sabato 3 dicembre 2022 sulla pagina Facebook ufficiale di “Forum” è comparso un annuncio molto importante, che ha spiazzato i telespettatori del programma, ecco nello specifico quanto è stato dichiarato dalla redazione del programma:

“Il nostro grande Italo Felici stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi.

La redazione di Forum”.

Parole toccanti e di cordoglio provenienti dall’intera redazione e, nella fattispecie, dalla conduttrice Barbara Palombelli. Il lutto coinvolge anche Rita dalla Chiesa: Felici veniva infatti spesso chiamato dall’allora conduttrice e appariva in video.

Ideatore di Formu nel 1985, in un’intervista rilasciata a TvBlog raccontava come gli era venuta l’idea: “Stavo al mare e c’erano due persone che litigavano perché l’ombra dell’ombrellone di uno andava a finire sull’ altro che non la voleva e siccome gli spazi erano ristretti era partita una accesa discussione su chi avrebbe dovuto spostarlo.

Mi son chiesto: se io portassi in televisione questi due che espongono le loro ragioni e ci fosse qualcuno con il martello che dicesse chi ha ragione faccio contemporaneamente un servizio pubblico e anche un modo di far televisione nuovo. Forum è nato così. ”