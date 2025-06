Afragola in lutto per i funerali di Martina Carbonaro: oggi l’ultimo saluto

Afragola in lutto per i funerali di Martina Carbonaro: oggi l’ultimo saluto

La comunità di Afragola si prepara a dare l’ultimo saluto a Martina Carbonaro nei funerali della quattordicenne tragicamente uccisa in un caso di femminicidio che ha scosso profondamente l’intera città. In segno di lutto e solidarietà, il Comune ha proclamato il lutto cittadino, sottolineando l’urgenza di riflettere sulla violenza di genere.

Il corpo di Martina rivela la verità

La procuratrice di Napoli Nord, Anna Maria Lucchetta, ha descritto il 19enne come una personalità inquietante, spiegando che Tucci avrebbe agito con crudeltà. Nell’ordinanza sono stati utilizzati termini come “efferatezza”, “tranquillità” e “disinvoltura” per delineare il suo comportamento.

Il quadro ricostruito dai primi accertamenti sul corpo della giovane è drammatico: Martina non è morta sul colpo, ma dopo una fase prolungata di agonia, segnata da intensa sofferenza. L’autopsia ha evidenziato quattro ferite principali, oltre a lesioni riscontrate nella zona del collo.

Lutto cittadino ad Afragola per i funerali di Martina Carbonaro: oggi l’ultimo saluto

Il corpo della giovane è stato riconsegnato ai familiari soltanto nella giornata di ieri, al termine degli accertamenti autoptici fondamentali per chiarire le cause del decesso e per orientare le indagini sulla tragica dinamica del delitto, consumatosi nella serata di lunedì 26 maggio.

Le esequie di Martina Carbonaro si terranno oggi alle ore 15 nella Basilica Pontificia di Sant’Antonio di Padova, con la celebrazione officiata dal cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli.

“Si invita tutta la cittadinanza a unirsi al cordoglio per questa gravissima e incolmabile perdita, stringendosi intorno ai familiari e agli amici di Martina”, si legge in una nota del Comune.

Intanto, Alessio Tucci, reo confesso dell’omicidio di Martina, è stato trasferito dal carcere napoletano di Poggioreale in un altro istituto penitenziario della Regione per motivi di sicurezza, decisione che ha accolto la richiesta presentata dal suo legale, Mario Mangazzo.