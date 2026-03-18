Napoli si è svegliata molto scossa stamattina dalla notizia della scomparsa di una delle voci simbolo della canzone che ha reso grande la città in Italia e nel mondo. Difatti è venuto a mancare uno dei cantanti più conosciuti ed apprezzati. Scopriamo chi era in questo articolo dedicato.

Tonino Apicella e la sua canzone napoletana

Tonino era nato negli anni quaranta del secolo scorso ed aveva basato la sua carriera sulle canzoni neomelodiche napoletane. Quelle che lui stesso definiva di piazza, elevandole sino ai palchi più importanti del paese.

Era riuscito a portare al di fuori della città partenopea la sua tradizione, facendola scoprire al resto dello stivale. Durante la sua carriera ha composto svariati album tutti incentrati su questa tipologia di musica.

Uno degli ultimi brani, come riportato da Dilei.it si intitolava “un melodico senza neo” un chiaro messaggio che testimoniava come quello stile fosse parte di lui sia come persona che come artista.

L’eredità artistica tramandata al figlio Mariano

Tonino non ha rappresentato solamente l’iconico artista per una determinata tipologia di musica ma è stato anche il mentore per il figlio Mariano. Difatti egli ha in un certo senso aggiornato ai tempi moderni questo genere musicale.

Era considerato da molti, come riporta Dilei.it il maestro per Mariano, colui che lo ha formato e lo ha accompagnato nel proseguire questa tradizione di musica e musicalità napoletana che altrimenti sarebbe andata perduta, molto probabilmente, per sempre.

Difatti è sotto gli occhi di tutti il fatto che questo tipo di musica abbia sempre meno spazio nel panorama mainstream, ecco quindi che rendere omaggio al cantore simbolo di questo genere potrà permettere di riscoprirlo ed apprezzarlo oltre gli stereotipi.