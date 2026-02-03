Lutto nel mondo del calcio per la morte di Nicola Giani, ex difensore di Spal e Vicenza e cresciuto nel vivaio dell’Inter. Il cordoglio del club neroazzurro.

Lutto nel mondo del calcio: è morto Nicolas Giani

Cresciuto nel vivaio dell’Inter, il mondo del calcio piange la morte, a soli 39 anni, di Nicolas Giani, ex difensore di Spal e Vicenza.

Giani, malato da tempo, lascia la moglie, Raluca e la figlia Bianca. Nel corso della sua carriera calcistica, Nicolas Giani è stato grande protagonista nel Vicenza di Gregucci e, con la maglia della Spal, ha contribuito alla promozione, dopo 49 anni, della squadra in seria A.

Lutto nel mondo del calcio: è morto Nicolas Giani, il cordoglio dell’Inter

Nicolas Giani è morto a soli 39 anni stroncato da un male incurabile. L’ex difensore di Spal e Vicenza, è cresciuto nel vivaio dell‘Inter. Il club neroazzurro ha espresso con una nota ufficiale il suo cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore: “FC Internazionale esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, difensore che ha militato nelle giovanili neroazzurre dal 1998 al 2005. Nato a Como nel 1986, per sette stagioni ha vestito i colori neroazzurro, fino alla Primavera. Da professionista ha vestito le maglie, tra le altre, di Pro Patria, Vicenza, Spal e Spezia. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto.”