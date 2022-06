Philip Baker Hall è morto all'età di 90 anni, dopo una lunga carriera che l'ha visto recitare in film come Magnolia e The Truman Show.

Addio a Philip Baker Hall

La notizia è stata resa nota attraverso un post di Twitter del vicino di casa Sam Farmer:

“Il mio vicino e amico, nonché una delle persone più sagge, talentuose e gentili che io abbia mai incontrato, Philip Baker Hall, è morto in pace la scorsa notte. Era circondato dai suoi cari. Il mondo ora è un posto più vuoto“

Philip Baker Hall, la morte per cause naturali

Nato a Toledo il 10 settembre del 1931, Philip Baker Hall lo scorso anno aveva raggiunto il traguardo dei 90 anni. Tuttavia, per quanto non siano state ancora rese note le cause della morte, dal post dell’amico si riesce a comprendere che l’attore ci abbia lasciato per cause naturali.

Philip Baker Hall: una carriera lunga mezza secolo

La prima apparizione accreditata di Philip Baker Hall fu nel 1970 in Cowards di Simon Nuchtern; mentre, il primo importante ruolo dell’attore arriva 14 anni dopo in occasione di Secret Honor di Robert Altman, a cui fanno seguito i già citati Magnolia e Boogie Nights, senza ovvimente citare The Truman Show, Una Settimana da Dio, Dogville e Rush Hour e tanti altri.