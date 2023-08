Lutto nel mondo della politica: morto a 92 anni l'ex senatore Mario Tronti

Con la morte di Mario Tronti, l’Italia ha perso un punto di riferimento importante che ha attraversato oltre 50 anni di Storia della politica italiana. L’ex senatore è deceduto all’età di 92 anni e a darne notizia è stato il senatore dei Dem, Stefano Vaccari attraverso un comunicato condiviso sul profilo Twitter: “Un grande onore essere stato tuo collega in Senato per 5 anni, ed imparare da te sulla politica, la sinistra e il partito. Un grande dolore sapere che non ci sarai più ad insegnarci. Ciao Mario Tronti”.

Un grande onore essere stato tuo collega in @SenatoStampa per 5 anni, ed imparare da te sulla politica, la sinistra e il partito. Un grande dolore sapere che non ci sarai più ad insegnarci. Ciao #MarioTronti. pic.twitter.com/lbgsVjOqsT — Stefano Vaccari (@Tetovaccari) August 7, 2023

Morto l’ex senatore Mario Tronti: la biografia

Tronti scrisse diverse saggi, oltre ad aver avuto alle spalle una trentennale esperienza come docente all’Università di Siena. Fu soprattutto noto per essere stato il maggiore fautore del marxismo operaio. Fin dagli anni ’50 militò nel Partito Comunista Italiano, dal quale si allontanò per poi riavvicinarsi negli anni in cui fu guidato da Enrico Berlinguer. A inizio anni ’80 fondò la rivista Laboratorio Politico.

Gli anni recenti

Tronti si candidò diverse volte in Parlamento. Nel 1987 venne candidato dal PCI alla Camera, ma senza venire eletto. Cinque anni dopo, nel 1992, venne eletto nel Senato tra le fila del Partito Democratico della Sinistra. In anni più recenti, dal 2004 al 2013, è stato presidente del CRS (Centro per la Riforma dello Stato). Nel 2013 è stato eletto senatore con il Partito Democratico. .