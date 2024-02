Lutto nel mondo della scherma, è morta a 98 anni Irene Camber, conquistò la prima medaglia d’oro della scherma azzurra ai Giochi Olimpici.

Si è spenta all’età di 98 anni Irene Camber, una leggenda olimpica azzurra. Ottenne la prima medaglia d’oro della scherma azzurra al femminile ai Giochi Olimpici, con il trionfo di Helsinki 1952, campionessa mondiale a Bruxelles 1953 e del bronzo olimpico con il team italiano delle fiorettiste a Roma 1960.

Sui canali ufficiali della FIS si legge:

«Addio alla Signora della scherma italiana. La FIS e tutto il mondo delle pedane piangono la scomparsa di Irene Camber, morta all’età di 98 anni dopo una vita di successi, valori e insegnamenti che hanno fatto di lei un’icona per tutta l’Italia dello sport. Una leggenda della scherma ma anche un esempio autentico e lucente per tutti noi. E non ha mai smesso di esserlo, sino alla fine. Lo scorso luglio avemmo l’onore d’invitarla al Mondiale di Milano: elegante ed entusiasta come sempre, accettò e seguì la gara del suo fioretto femminile. Esultò con noi per il trionfo in finale sulla Francia e l’immagine delle nostre fiorettiste con le medaglie d’oro al collo correre da lei, per un abbraccio e una foto indimenticabile, resterà per sempre nel cuore di tutti noi».