Lutto per Mara Venier, morto l’amico Roberto Ruggiero: “Te ne sei andato all’improvviso”

Mara Venier ha postato un messaggio su Instagram per dire addio all'amico Roberto Ruggiero, morto improvvisamente a Roma.

Morto Roberto Ruggiero: la conduttrice Mara Venier ha postato una foto sul suo account Instagram per dire addio all’amico improvvisamente scomparso.

Un drammatico lutto ha travolto Mara Venier. Roberto Ruggiero, amico intimo della conduttrice, si è spento all’età di 80 anni. Dopo aver appreso la notizia, Zia Mara ha postato una foto che la ritrae insieme all’uomo e ha scritto la seguente didascalia: “Roberto mio… te ne sei andato così all’improvviso… anche tu mi hai lasciata… RIP”.

Ruggiero, in virtù dell’amicizia che lo legava alla Venier, era spesso ospite a Domenica In. Partecipava, poi, anche ad altre trasmissioni: si ritrovava spesso a Teatro 7 degli Stabilimenti De Paolis a Roma per il Maurizio Costanzo Show.

Messaggi di cordoglio

La scomparsa di Ruggiero, il cui decesso è avvenuto a seguito di un malore insorto mentre stava uscendo da un ristorante nel quartiere Prati di Roma, ha sconvolto non solo Mara Venier ma anche altri personaggi dello spettacolo e non solo.

Jerry Calà, ad esempio, ha scritto: “Mi spiace tantissimo veramente!”.

“Ci siamo fatti tanta compagnia quando venivo da te a La vita in diretta, un periodo bellissimo”, ha detto invece il giornalista Roberto Alessi.

“Ho continuato a sentirlo fino a qualche mese fa”.

L’80enne non era solo un volto televisivo ma era anche e soprattutto un avvocato di successo nonché uno dei penalisti più noti della Capitale.