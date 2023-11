Luxuria conferma: "Ho un amico speciale, tutto merito di Bastian e Ilary"

Vladimir Luxuria ha finalmente rotto il silenzio sulla sua vita privata e ha confermato la presenza di una persona speciale al suo fianco.

Vladimir Luxuria: il nuovo amore

Grazie agli amici Bastian Muller e Ilary Blasi, Vladimir Luxuria avrebbe conosciuto una persona speciale oggi al suo fianco. Lei stessa ha confermato le voci che la volevano impegnata sentimentalmente e ha detto: “La nostra relazione è iniziata già da qualche mese, mi sento emotivamente appagata. Non lo sapeva nessuno, ma abbiamo deciso che è il momento migliore per dirlo. Lui è più giovane di me e lavora nel social”. Secondo indiscrezioni le’x parlamentare sarebbe più felice che mai per la nuova relazione, e l’uomo che le avrebbe fatto battere forte il cuore a Vladimir sarebbe nientemeno che uno dei migliori amici di Bastian Muller. A organizzare la prima uscita sarebbe stato proprio l’imprenditore, che da un anno circa fa coppia fissa con Ilary Blasi.

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione, ma al momento Luxuria non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni e l’identità del suo partner resta top secret. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla vicenda.