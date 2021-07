M5s, Conte presenta la Carta dei principi e dei valori del Movimento: cosa prevede?

Con un post sui social, pochi giorni dalla votazione, prevista per il 2 e 3 agosto, Giuseppe Conte presenta la Carta dei Valori. Vediamo nei dettagli.

Direttamente dai social arriva la presentazione da parte di Giuseppe Conte della Carta dei principi e dei valori, che si andrà ad inserire all’articolo 2 del nuovo Statuto. A quest’ultimo è riuscito ad arrivare il Movimento Cinque Stelle, dopo giorni di scontri che hanno portato addirittura alla minaccia scissione.

Lo Statuto verrà sottoposto al voto degli iscritti tra il 2 e 3 agosto.

Ms5, Conte mostra sui social la Carta dei principi e dei valori: di cosa si tratta?

Ma questa Carta dei principi e dei valori cos’è? Si tratta, come lo stesso ex presidente del Consiglio ha sottolineato:

“Di un testo fondamentale per chiarire l’identità politica del nuovo Movimento” che “contiene la costellazione dei principi e dei valori che orienteranno ogni nostra azione, con l’obiettivo di costruire un futuro migliore e realizzare una società più equa e solidale, che consenta il pieno sviluppo della personalità di ognuno e garantisca migliori opportunità di vita a tutti”.

Sui social Conte ha pubblicato il testo integrale della Carta: in primis sono messe in rilievo le cinque stelle che devono essere di riferimento per il Movimento, che indicano i beni comuni, l’ecologia integrale, la giustizia sociale, l’innovazione tecnologica e l’economia eco-sociale di mercato.

Successivamente i valori fondamentali per il partito vengono riconfermate: si parte, dunque, dal rispetto della persona arrivando ai principi di pace, democrazia, politica come servizio ed etica pubblica.

Inoltre, viene ben marcata l’importanza per il rispetto della legalità, per la trasparenza e semplificazione e per la cittadinanza attiva. Nella Carta si parla anche dei diritti imprescindibili, quali quelli alla salute, all’istruzione e al lavoro. Infine, si approvano i principi di imprese responsabili, di sussidiarietà e di cura delle parole.

Ms5, Conte mostra sui social la Carta dei principi e dei valori: “Non è una battaglia del Movimento Cinque Stelle, ma di tutti gli italiani che hanno a cuore i valori della legalità”

Uscendo da Montecitorio, dopo l’incontro con i parlamentari del Movimento, Conte è stato intervistato dai giornalisti:

“Continuiamo a lavorare con tutti i gruppi parlamentari. C’è tanta competenza ed entusiasmo. Lavoriamo in questo scorcio di fine legislatura per dare un contributo, per uscire dall’emergenza. Stiamo lavorando sui dossier più attuali: sulla Giustizia attendiamo che si realizzi un confronto, ci sono anche i pareri del Csm sia sull’improcedibilità che sulla riforma complessiva. È un ulteriore contributo tecnico che ci serve per mettere a fuoco tutte quelle criticità che abbiamo segnalato. Non è una battaglia del Movimento Cinque Stelle, ma di tutti gli italiani che hanno a cuore i valori della legalità“.

Conte si è anche espresso sulla delega al Parlamento in merito all’individuazione dei reati da perseguire nell’attività dell’azione penale:

“Ritengo anche quella una norma critica. In altri ordinamenti indirizzi del genere sono anche previsti ma quando parliamo del nostro conosciamo i rapporti difficili tra politica e magistratura. È bene lasciare e realizzare appieno il principio costituzionale dell’azione penale, gli interventi del Parlamento possono essere critici“.

Ms5, Conte mostra sui social la Carta dei principi e dei valori: “Il Green Pass è un onere per tutti i cittadini”

Durante l’intervista, Conte ne ha approfittato per dire la sua in relazione ad una tematica di centrale importanza nelle ultime settimane, ossia il Green Pass: