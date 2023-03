Nella mattinata di oggi, giovedì 23 marzo 2023, intorno alle 7.45, si è verificato un incidente frontale in zona Pieve, a Macerata, che ha mandato il traffico in tilt. Due persone sono rimaste ferite.

Macerata, incidente frontale: due feriti e traffico in tilt

Nella mattinata di oggi, giovedì 23 marzo, intorno alle 7.45, si è verificato un incidente frontale a Macerata, in zona Pieve. Il tratto di strada è stato chiuso per più di un’ora e mezzo, in direzione della statale 16 lungo la SS77Dir “Della Val di Chienti”, mandando il traffico in tilt. L’incidente frontale ha coinvolto una Lancia Idea e un furgoncino Volkswagen Caddy. Due persone sono rimaste ferite.

Incidente frontale a Macerata: due feriti in codice rosso

I conducenti, un ragazzo e un uomo sulla cinquantina, sono stati subito soccorsi. Uno dei due è stato estratto dall’abitacolo del veicolo e sono stati portati al pronto soccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che ha svolto tutti gli accertamenti del caso. Secondo i primi accertamenti uno dei due veicoli ha invaso la carreggiata opposta, ma la dinamica dello schianto è in fase di ricostruzione. I vigili del fuoco e Anas sono intervenuti sul posto per le operazioni di ripristino della normale transitabilità.