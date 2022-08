Madonna e il fidanzato di 23 anni: chi è Andrew Durnell

Madonna è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, che ha solamente 23 anni.

Madonna è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato: si tratta del modello 23enne Andrew Durnell.

Madonna e Andrew Durnell

Archiviata la liaison con Ahlamalik Williams (di 28 anni) Madonna è uscita allo scoperto con la sua ultima conquista, ossia il modello Andrew Durnell.

I due hanno posato insieme per la copertina di Paper e, nelle ultime ore, la celebre pop star si è mostrata insieme al fidanzato anche attraverso i social. Madonna (che nel frattempo il 16 agosto ha spento 64 candeline) ha confessato di aver incontrato per la prima volta la sua nuova fiamma mentre passeggiava a Long Island.

“Ho visto questo ragazzo così mistico, non ti prendo in giro, che pattinava davanti a me e mi sembrava di vedere Bob Marley sullo skateboard.

Era magnifico”, ha rivelato. Si dà il caso che Durnell sia poco più giovane di Lourdes Maria Ciccone, la figlia della popstar che quest’anno ha compiuto 25 anni.

Madonna: i figli

Madonna ha sei figli (di cui quattro adottivi e due biologici) e ha un ottimo rapporto con tutti e quattro. In passato la cantante non ha però fatto segreto di aver vissuto degli alti e bassi soprattutto con Lourdes e Rocco, i suoi primi due figli.