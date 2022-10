Madre morta per un malore improvviso, lutto a Caserta: lascia il marito e tre figli

Lutto ad Aversa, Anna Maria Bosco è morta per un malore improvviso: la donna lascia tre figli.

Lutto nel Casertano: la signora Anna Maria Bosco (59 anni) è morta per un malore improvviso. La donna, mamma e moglie, lascia un marito, Antonio, e tre figli: Gennaro, Orsola e Francesco. Come informa Occhionotizie.it, la donna probabilmente è morta a causa di un arresto cardiocirdolatorio.

Anna Maria era originaria di Aversa, ma era residente da tempo a Teverola. Era molto conosciuta nell’agro aversano.

Anna Maria Bosco morta per malore improvviso: il ricordo di un’amica

Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio diffusi sul web nei confronti della 59enne. Tra questi quello di un’amica molto vicina ad Anna Maria Bosco: “Hai lasciato tutti senza parole senza un perché a soli 59 anni con un infarto fulminante.

Eri una grande donna e mamma e soprattutto sempre presente nei miei post con bei commenti. Un’altra amica della mia generazione se n’è andata via e non ho più parole, rip Annamaria. Fai buon viaggio verso l’eternità condoglianze alla famiglia. Che la terra ti sia lieve”.

Un’altra morte simile a Preganziol

Non solo Anna Maria Bosco, anche Serena Bellio, una mamma di 43 anni, è morta per un malore improvviso nella notte tra il 9 e il 10 ottobre a Preganziol, in provincia di Treviso.

La donna lascia un marito e due figli. Oggitreviso.it informa che i funerali saranno celebrati in data 21 ottobre nella chiesa parrocchiale di Preganziol alle 15:30.