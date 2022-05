L'attrice Maggie Peterson di Andy Griffith Show si è spenta a 81 anni.

Il mondo del piccolo schermo piange Maggie Peteson, l’attrice che aveva vestito i panni di Charlene Darling in Andy Griffith Show.

Maggie Peterson è morta

A 5 mesi dalla scomparsa di suo marito si è spenta anche l’attrice Maggie Peterson, che aveva vestito i panni di Charlene Darling in Andy Griffith Show.

L’attrice si è spenta a 81 anni nella sua casa, in Colorado, e il triste annuncio è stato dato dai suoi familiari più stretti. Le sue condizioni si sarebbero aggravate dopo la dolorosa scomparsa del marito, a cui era molto legata. Lui era il musicista Jazz Gus Mancuso, con cui l’attrice era stata sposata per oltre 40 anni.

In un post condiviso dalla pagina Facebook dell’Andy Griffith Museum si legge: “L’attrice è morta serenamente nel sonno all’età di 81 anni con la sua famiglia presente” e ancora: “La salute di Maggie è peggiorata dopo la morte di suo marito Gus e siamo sollevati di essere stati in grado di trasferirla a casa per essere vicino alla famiglia nei suoi ultimi giorni”.

Maggie Peterson: il lutto nel mondo della tv

In tanti in queste ore stanno riempendo le pagine social dedicate all’attrice di messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. La Peterson era apparsa per la prima volta in The Andy Griffith Show della CBS nei panni di Charlene nel 1963 e da allora il suo volto era diventato celebre negli Stati Uniti.