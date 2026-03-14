Mahmood lascia l'Italia e si trasferisce in Spagna. Stop a musica e concerti per tutto il 2026. Il desiderio di staccare dalla fama per riconnettersi con sè stesso.

Alessandro Mahmood fa un annuncio soprendente riguardo la sua carriera artistica e gioco forza anche alle attività previste per il 2026 ma non è una decisone dell’ultimo minuto, quanto più un pensiero ragionato e studiato nei minimi dettagli, anche per lanciare un messaggio rispetto al successo ottenuto in patria negli ultimi anni.

Stop ai concerti per tutto il 2026

Mahmood è stato intervistato dalla rivista Butt e si è mostrato a cuore aperto, analizzando il percorso che lo ha portato dai locali di Milano, sua città di origine alle due vittorie Sanremesi oltre che naturalmente al successo planetario.

A proposito di musica ha svelato che per tutto il 2026 non canterà live, questa decisione che ha deluso i fan arriva dalla necessità di trovare una nuova ispirazione per tornare nel 2027 con musica nuova e di grande impatto.

Ha mostrato come il successo abbia un doppio risvolto, ti catapulta in alto ma allo stesso tempo non ti permettere di essere più tu come persona normale ma sei sempre associato al tuo ruolo pubblico.

Il trasferimento in Spagna per rigenerarsi

Mahmood durante questa intervista ha anche annunciato un suo trasferimento in un’altra nazione ovvero la Spagna, come riportato da SkyTG24.it un cambio di stato che in realtà è molto di più.

Il cantante spiega infatti come sia diventato insostenibile uscire di casa e compiere i gesti più banali senza venir disturbato dai fan. Il successo è bello ma può essere anche una gabbia, ha spiegato, e da questa gabbia è voluto uscire.

Per farlo il modo migliore è l’emigrazione in Spagna dove non ha tutta la pressione mediatica della stampa italiana e si può quindi concentrare sulla sua vita privata e sulla sua vena creativa in qualità di cantautore.

Lo vedremo quindi di nuovo pubblicamente nel 2027, si spera rinnovato mentalmente e spiritualmente, pronto per calcare i palchi di tutta Europa per promuovere il nuovo materiale in arrivo.