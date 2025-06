Dopo anni di indagini, ipotesi e dubbi, emerge una mail inviata da Liliana Resinovich a Claudio Sterpin pochi giorni prima del 14 dicembre 2021. Fino ad oggi considerata poco rilevante dallo stesso destinatario, questa comunicazione sta ora assumendo un significato del tutto nuovo. Il contenuto della mail, apparentemente semplice, potrebbe infatti rappresentare un tassello importante per fare chiarezza su una vicenda avvolta nel mistero, riaccendendo l’attenzione su dettagli finora trascurati.

La mail premonitrice di Liliana Resinovich a Claudio Sterpin: un presagio inquietante

Il messaggio è stato mostrato a Pomeriggio Cinque, che l’ha trasmesso durante l’intervista concessa da Sterpin all’emittente Mediaset subito dopo le cinque ore di incidente probatorio. Secondo quanto raccontato a TriestePrima dall’amico della vittima, la presunta lettera sarebbe in realtà una semplice fotografia che Liliana avrebbe trovato da qualche parte e poi allegato a una mail.

“Era quasi un segno premonitore da parte sua, perché purtroppo parla di una scomparsa, come le è successo e dice semplicemente che lei, come in effetti è vero, ci sarà sempre accanto a me”

Poi, Sterpin ha aggiunto:

“Me l’ha mandata a dicembre, una settimana o poco più prima di sparire, Liliana deve averla trovata così com’è e non ha fatto nient’altro che girarmela. Me l’ha girata a computer. Mi viene la pelle d’oca“.

L’uomo, definito l’amico speciale di Liliana, ha affermato di non aver mai creduto, né di credere tuttora, all’ipotesi del suicidio, alla luce di come si sono svolti i fatti. Alla domanda sul motivo per cui, pur considerando la mail parte del contesto della vicenda e ipotizzandone una possibile rilevanza giudiziaria, non l’avesse mostrata alla Squadra Mobile della questura di Trieste, Sterpin ha spiegato di aver pensato che non fosse rilevante. Ha poi aggiunto che lui e Liliana si scrivevano anche via mail, e che quella in questione era proprio una di quelle comunicazioni.

La misteriosa mail di Liliana Resinovich: la poesia non è della vittima e non è l’ultimo messaggio

Sui social, la poesia è stata attribuita a Francesco Versace. Non si tratterebbe quindi di parole scritte da Liliana per Claudio, ma di un testo che lei avrebbe semplicemente inoltrato via mail. Non sarebbe nemmeno l’ultimo messaggio inviato, come ipotizzato nei giorni scorsi.