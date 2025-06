La misteriosa morte di Liliana Resinovich continua a scuotere l’opinione pubblica, mentre nuovi elementi emergono dal ritrovamento di alcuni hard disk appartenenti a Sebastiano Visintin. Tra segreti, relazioni nascoste e sospetti, la verità su cosa sia realmente accaduto resta ancora avvolta nel mistero.

Liliana Resinovich, l’ombra del controllo: i sospetti di Sterpin sul marito

Tra le ipotesi emerse nel corso delle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, torna alla ribalta anche quella avanzata da Claudio Sterpin, amico di lunga data della donna, con cui avrebbe avuto un legame non solo affettivo ma anche sentimentale.

Sebastiano Visintin, marito di Liliana, ha sempre negato che tra i due ci fosse qualcosa di più di un’amicizia, parlando di un rapporto platonico e attribuendo a Sterpin delle semplici illusioni. Secondo quest’ultimo, però, Visintin li avrebbe tenuti d’occhio a lungo, arrivando persino – a suo dire – a controllare il telefono della moglie.

Caso Liliana Resinovich: emergono rivelazioni choc dagli hard disk di Sebastiano Visintin

Claudio Sterpin, amico e presunto amante di Liliana Resinovich, è convinto che Sebastiano Visintin fosse perfettamente consapevole di quanto tempo lui e Liliana trascorrevano insieme e che fosse informato su ogni dettaglio del loro rapporto. A sostenere questa convinzione c’è il ritrovamento di cinque hard disk appartenenti al marito della donna triestina, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo.

I dispositivi erano stati affidati da Visintin, attualmente indagato, a un conoscente pochi giorni dopo la sparizione della moglie. Il materiale, di cui ha dato notizia inizialmente la trasmissione Quarto Grado, è ora sotto esame degli investigatori e potrebbe rivelarsi fondamentale in vista dell’incidente probatorio fissato per il 23 giugno, quando Sterpin, oggi ottantaseienne, sarà ascoltato per formalizzare la sua deposizione.

All’interno dei supporti sarebbero state trovate fotografie di Liliana e Sterpin. Tra i file, in una cartella chiamata “Modigliani”, sarebbe stata trovata una foto risalente al 1° gennaio 2013, durante il tuffo di Capodanno a Barcola, che ritrae Claudio Sterpin. Secondo la Procura è possibile che Visintin tenesse la moglie sotto controllo da anni.

Sebastiano ha sempre sostenuto di non conoscere davvero Sterpin e ha negato l’esistenza di una relazione tra lui e Liliana, parlando di un semplice rapporto di amicizia. Tuttavia, questi ritrovamenti sollevano nuovi interrogativi sul caso.