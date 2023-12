Roberta Cortesi, originaria di Osio di Sotto (Bergamo) è scomparsa da ormai due settimane: dal 25 novembre madre e sorella non hanno più sue notizie. Da 2 anni la donna viveva a Malaga per motivi di lavoro.

La preoccupazione di mamma e sorella

Cortesi era molto legata alla famiglia, tornava spesso a casa e si faceva sentire tutti i giorni. Dicono la madre e la sorella: “Le è successo qualcosa. Potrebbe essere stata uccisa. Avrebbe trovato il modo di farci sapere se si fosse allontanata volontariamente.”

La sorella aggiunge anche: “Aveva da poco conosciuto un uomo.” Ma, contattato dagli agenti, l’uomo in questione avrebbe detto di non vedere Roberta da due settimane e di essere semplicemente un amico.

Le nuove piste

Il cellulare di Roberta è spento dal 25 novembre, ma il 28 al ristorante dove la donna lavora come cameriera arriva la telefonata di una voce femminile che si presenta come Roberta e dice: “Non vengo al lavoro, ho perso il cellulare”. Il titolare, che non la vede da tre giorni, la licenzia in tronco. Il numero, rintracciato dagli inquirenti si scopre appartenere a un altro ristorante della zona, dove nessuno si ricorda di quella chiamata. Sembra quindi si sia trattato di un tentativo di depistaggio.