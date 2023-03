L'ex moglie non lo sentiva da un anno, in un locale della Malesia è stato trovato il corpo dell’olimpionico Antonin Hajek

Un mistero risolto nel peggiore dei modi e l’indagine della polizia su uno “strano” decesso, in Malesia è stato trovato in queste ore il corpo dell’olimpionico ceco di sci Antonin Hajek: era morto da mesi. Ora le autorità stanno indagando sulle cause del decesso che sembra avvenuto diversi mesi fa. Decesso di un personaggio di spicco assoluto dello sport mondiale. Qualche mese fa era scomparso e da ottobre non si sapeva più nulla di lui. L’ex moglie Veronika Hajkova aveva dichiarato a novembre al sito web ceco Blesk che lei non aveva più contatto con Antonin dalla primavera del 2022, quando la coppia si era separata.

Malesia, trovato il corpo di Antonin Hajek

“Non viviamo insieme da marzo e siamo stati in contatto solo attraverso i documenti del divorzio. Ho saputo della sua partenza solo quando è stata denunciata la sua scomparsa”. Hajek è stato un protagonista indiscusso dello sport della Repubblica Ceca. I media fanno sapere che era “specializzato nel salto con gli sci individuale”, è che è il “detentore del record ceco, e ha ottenuto anche un quarto posto ai Mondiali del 2010”. Nel 2005 ebbe un brutto incidente in pista, nel 2008 poi un altrettanto grave incidente stradale con diverse fratture che sembrarono porre fine alla sua attività.

Una carriera fatta di tenacia e forza fisica

Ma Antonin era di ferro e tornò in pista appena ripresosi fino a far registrare il terzo salto più lungo nella storia. Aveva anche partecipato a due Olimpiadi invernali a Vancouver e Sochi, poi, nel 2015, si era ritirato. con il ritiro poi nel 2015 anche a causa di problemi di salute. Un portavoce della polizia ha spiegato a TVP sport: “Stiamo ancora lavorando al caso. Quello che possiamo confermare è che la sua ultima traccia è stata registrata in Malesia. È stato visto l’ultima volta lì”.