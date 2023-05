Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Il paroliere e il ballerino sono due dei tre giudici che parteciperanno alla finale di Amici di Maria De Filippi, in onda domenica 14 maggio. Nello studio Mediaset, hanno rilasciato alcune dichiarazioni sulla ormai prossima esperienza al talent show.

Malgioglio e Giofrè a Verissimo, le rivelazioni dei giudici di Amici

Tanti i temi affrontati da Malgioglio a Verissimo. In primis, il passaggio a Mediaset che, come spiegato da Carlo Conti al talk Programma, sarà soltanto un “prestito”. Il paroliere, infatti, tornerà presto a far parte della giuria di Tale e Quale Show.

A proposito del suo ruolo di giudice ad Amici, Malgioglio ha rivelato che i suoi rapporti con Alessandra Celentano sono quantomai tesi. “Non siamo amici… Io chiamo tutti ‘amore’, e se lo faccio è perché voglio bene a quella persona. Lei mi ha risposto ‘amore ci chiami tua sorella’ e io sono rimasto male”, ha ammesso.

A Verissimo, poi, ha raccontato il dolore ancora vivo per la prematura scomparsa della nipote, deceduta da ormai 18 anni, e l’amore per il suo ultimo fidanzato. Proprio a proposito del compagno, ha dichiarato: “Io nella vita sono sempre stato uno che ha tradito. Lui ha visto su Instagram la mia foto con Giuseppe Giofrè e mi ha bloccato e non so come trovarlo. Questo significa che era molto innamorato di me e che ora sono single”.

Prima di lasciare lo studio, infine, Malgioglio si è rivolto alla padrona di casa affermando: “Piersilvio Berlusconi è un uomo bellissimo e tu sei fortunata anche in questo. Spero di non metterti in imbarazzo”.

I videomessaggi

Giuseppe Giofrè, invece, a Verissimo ha scelto di focalizzarsi sull’amore per i genitori Rossella e Antonio e per i fratelli Chiara e Alessandro, che gli hanno fatto inviato dei commoventi videomessaggi.

Il ballerino dalla prestigiosa carriera internazionale si è emozionato guardando le clip e ascoltando le parole dei suoi familiari, affermando di sentirne molto la mancanza quando è all’estero per lavoro.

“Mi dispiace di non vedere invecchiare i miei genitori. Torno in Italia e vedo una ruga in più a mamma e capisco di aver perso un pezzo di vita di mia mamma. E lo stesso vale per il mio papà”, ha detto il giudice di Amici.

“L’altra cosa che mi fa soffrire è di non vedere crescere i miei nipoti, di non riuscire a godermeli. Per fortuna quest’anno sono riuscito, per la prima volta, a tenere in braccio il mio nipotino più piccolo Enea, quando aveva due mesi. Con i miei nipotini più grandi, Mattia e Swami, non ci ero riuscito”, ha concluso.