A distanza di una settimana dalla discussa intervista all’ex marito Gianni Sperti, la showgirl Paola Barale è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In questa circostanza, ha presentato il suo primo libro e ha risposto ad alcune domande sull’opinionista di Uomini e Donne.

Il libro sulla menopausa presentato con Silvia Toffanin

Nello studio di Verissimo, dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, la Barale ha presentato il suo primo libro Non è poi la fine del mondo in cui la 56enne ha scelto di raccontare la sua esperienza con la menopausa che, per lei, ha fatto capolino all’età di 42 anni.

“Mi sono divertita a scriverlo, è stato liberatorio, mi rendevo conto che man mano che il libro andava avanti mi alleggerivo di alcune fragilità che pensavo di non avere”, ha detto. “Mi sono accorta che più andavo avanti, più diventava facile chiedere, parlare… è stato un viaggio dentro me stessa. Mi ha fatto capire che alcune cose che pensavo di aver già affrontato erano state messe da parte. E invece adesso le conosco un po’ di più, quindi ho una nuova consapevolezza”.

Verissimo, Paola Barale risponde a Gianni Sperti: “Non rinnego nulla, ho delle convinzioni”

Esaurito il capitolo sulla menopausa, il discorso si è spostato sulle recenti dichiarazioni che Sperti ha rilasciato sulla fine del matrimonio con la Barale. Durante l’intervista rilasciata, ha colto l’occasione per precisare che, all’epoca, la compagna si innamorò di un’altra persona e per replicare alle insinuazioni mosse dalla conduttrice. In una passata ospitata a Verissimo, infatti, aveva lasciato sottintendere la presunta omosessualità dell’opinionista di Uomini e Donne.

Sollecitata dalla Toffanin, quindi, l’ex concorrente di Ballando ha risposto alle dichiarazioni di Sperti nel seguente modo: “Allora, mi auguro che questa sia l’ultima volta che ne parlo. Io credo che a furia di parlare di cose passate si rischia di rimanere indietro. Stiamo parlando di qualcosa che è successo ventidue anni fa. Non rinnego nulla, ho delle convinzioni…Continuo ad averle e non saprei più cosa dire. Si è commentato già da solo la scorsa settimana. Ora mi voglio concentrare su cose costruttive, tutto il resto è noia”.

Prima di lasciare lo studio, la conduttrice ha risposto a una domanda sulla sua vita sentimentale, rivelando di essere single. “Sono in un periodo leggero, mi diverto…Sto bene, non mi manca nulla, questa è la cosa più importante. Sono abbastanza soddisfatta”, ha detto.