Malore a scuola, muore la professoressa Mariangela Caldarola

Terribile tragedia in Puglia dove all’improvviso una docente accusa un severo malore a scuola, muore così l’amata professoressa Mariangela Caldarola. Da quanto si apprende la tragedia si è consumata all’improvviso in sala docenti presso un liceo artistico di Bari. Tutto avrebbe avuto origine quindi da quel malore in sala docenti: con una stimata professoressa del Liceo muore davanti ai colleghi.

Malore a scuola, muore professoressa

Il lutto ha colpito in maniera devastante il Liceo artistico “De Nittis-Pascali” di Bari. Secondo quanto riportano i media tutto è accaduto ieri, venerdì 14 aprile, all’interno dell’istituto. In quel frangente è morta una delle docenti, la 66enne insegnante di scienze Mariangela Caldarola. E secondo una prima e sommaria ricostruzione dell’accaduto, la donna si sarebbe accasciata all’improvviso in sala docenti intorno alle ore 8. Poco prima la docente si era lamentata di non essersi sentita bene in auto lungo il tragitto per arrivare all’istituto. E dopo dopo essere giunta in corso Vittorio Veneto la terribile scomparsa.

Il cordoglio social della collega

Ha scritto costernata una collega sui social: “Un’altra perdita, un’altra collega che se ne è andata. Noi sempre più attoniti e senza parole. Mariangela cara, ti ricorderemo sempre bella e solare, dolce e attenta sempre con tutti, alunni, colleghi e genitori”.