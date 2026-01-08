La giornalista spagnola Sara Carbonero è stata costretta a un ricovero d’urgenza a Lanzarote dopo un improvviso malore durante le vacanze di inizio anno. Ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Malore improvviso durante le vacanze per Sara Carbonero

Sara Carbonero, rinomata giornalista e conduttrice spagnola, ha iniziato il 2026 con un momento di grande apprensione.

Lo scorso 2 gennaio, durante una vacanza a Lanzarote con il compagno José Luis Cabrera e un piccolo gruppo di amici, avrebbe avvertito un improvviso malore accompagnato da intensi dolori addominali, che hanno reso necessario il ricovero immediato in ospedale. A riferire la notizia è stato il sito Russpain.

L’ex moglie del portiere Iker Casillas è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, descritto come una “piccola procedura risolutiva” per un problema acuto.

Malore improvviso durante le vacanze e ricovero d’urgenza: come sta Sara Carbonero

Il recupero di Carbonero procede sotto stretto controllo medico, e si prevede che nelle prossime ore possa essere trasferita in reparto ordinario per iniziare la fase di riabilitazione. Il malore non sarebbe collegato alla precedente malattia che la colpì nel 2019, quando le fu diagnosticato un tumore ovarico, e non avrebbe comportato complicazioni relative al suo passato clinico.

Fonti vicine confermano, come riportato dalla rivista ¡Hola!, che l’operazione è riuscita e che la giornalista è attualmente sotto osservazione in terapia intensiva, “sveglia e vigile”, mentre i medici monitorano attentamente le sue condizioni. Al momento, non sarebbe stato diffuso alcun bollettino ufficiale con i dettagli della diagnosi.

Pochi giorni prima del ricovero, Carbonero aveva rivolto ai suoi follower un messaggio pieno di speranza: “Tanta salute e tanto amore a tutti… voglia e coraggio per poter affrontare gli ostacoli che la vita ci pone”.