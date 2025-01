Maltempo in arrivo: allerta meteo per diverse regioni italiane

Un’area depressionaria in arrivo

Una profonda area depressionaria, attualmente centrata fra la Tunisia e le isole maggiori italiane, sta portando un’ondata di maltempo che già colpisce la Sardegna e parte del Sud Italia. Le previsioni indicano che, nel corso della giornata di domani, il maltempo si estenderà anche alla Puglia e alla Basilicata, in particolare nei settori centro-meridionali e ionici. Questo fenomeno meteorologico è stato monitorato dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, integrando e ampliando il precedente avviso.

Previsioni per il weekend

Secondo le previsioni, a partire dal primo mattino di domani, sabato 18 gennaio, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci e temporali, specialmente sulla Basilicata e nei settori ionici. La Puglia centro-meridionale non sarà risparmiata, con fenomeni intensi previsti. I meteorologi avvertono che questi eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento significative, rendendo la situazione potenzialmente pericolosa per la popolazione e le infrastrutture.

Allerta meteo e misure di sicurezza

In base ai fenomeni in atto e alle previsioni, è stata emessa un’allerta rossa per rischio idrogeologico sul settore orientale della Sardegna. Inoltre, è stata valutata un’allerta arancione sull’intero territorio della Calabria e su parte della Sardegna. Infine, è stata dichiarata un’allerta gialla per il resto della Sardegna, nonché per settori dell’Abruzzo e per le regioni di Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Le autorità locali sono invitate a attivare i sistemi di protezione civile per garantire la sicurezza dei cittadini e minimizzare i rischi associati a queste condizioni meteorologiche avverse.