Maltempo in Toscana e Liguria: allagamenti, grandine e auto distrutte da alberi

Sottopassi allagati, auto distrutte, tetti scoperchiati, strade chiuse: è questo il bilancio dei danni del maltempo in Liguria e Toscana.

Il maltempo che si è abbattuto domenica 26 settembre 2021 ha causato diversi danni in Liguria e Toscana, dove non poche auto sono state distrutte dalla caduta di alberi e alcuni locali si sono allagati. A Massa Carrara si è anche verificata una tromba d’aria con raffiche di vento stimate a 140 km/h.

A Vaglia e nella frazione di Bivigliano, in Toscana, la violenta grandinata ha provocato 8 feriti (3 dei quali si sono recati in pronto soccorso), una decina di sfollati e ha distrutto tetti delle case, auto e ambulanze della Misericordia.

Maltempo in Liguria e Toscana

Il violento temporale che ha avuto luogo a Massa e Carrara ha causato la caduta di alberi e gli allagamenti dei sottopassi, con alcune auto rimaste bloccate dall’acqua, strade diventate fiumi e viadotti impercorribili.

Il vento ha poi scoperchiato tetti, tra cui quello della piscina di Carrara, e sradicato decine di alberi finiti in strada. Molte case sono rimaste senza corrente e senza segnale telefonico per un blackout. Il sindaco di Massa Francesco Persiani ha chiesto ai cittadini a muoversi solo per necessità.

Forti temporali hanno interessato anche Arezzo e la provincia. A Bibbiena in particolare le raffiche di vento hanno provocato lo scoperchiamento di tetti e l’abbattimento di piante, con i Vigili del Fuoco che hanno dovuto effettuare numerosi interventi.

Maltempo in Liguria e Toscana: Aurelia chiusa al traffico

In Liguria invece, a causa di una frana a Noli (Savona) e della conseguente presenza di massi caduti dal costone roccioso in carreggiata, l’Aurelia è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul Levante si sono abbattute precipitazioni intense e si sono verificati diversi allagamenti in varie zone dal ponente al centro levante. I pompieri sono intervenuti oltre 50 volte a Genova per rimuovere alberi caduti e intonaci pericolanti