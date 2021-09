Le previsioni meteo di domenica 26 settembre 2021 mostrano un peggioramento delle condizioni al Nord, continuano le belle giornate nel Meridione.

Le previsioni meteo di domenica 26 settembre 2021 mostrano come in gran parte del Paese sia in arrivo una perturbazione. Nella zona settentrionale è prevista un aumento dei fenomeni di instabilità.

Previsioni meteo domenica 26 settembre 2021

Per domenica 26 settembre 2021 è previsto l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che causerà grandinate, temporali e piogge di forte intensità.

Sono a rischio diverse zone per il pericolo dei possibili nubifragi. I rovesci si sposteranno dalla Liguria alle zone del Nordest, possibile anche l’arrivo delle perturbazioni anche in Toscana.

Previsioni meteo domenica 26 settembre 2021, altri dettagli

Nella gran parte dell’Italia previste invece temperature in aumento e sole. In ogni caso si registrano temporali nelle zone settentrionali, tempo stabile e sole nelle regioni del Meridione.

Previsioni meteo domenica 26 settembre 2021, cambiamenti in corso

Il Nord sarà quindi teatro di un graduale cambiamento con nubi già presenti durante la giornata di sabato 25 settembre 2021. Si tratta quindi dei primi segni di un cambio che avverranno completamente durante l’ultima domenica del mese di settembre. Durante la giornata di lunedì 27 settembre 2021 è previsto invece un miglioramento delle condizioni meteo, piogge invece in Romagna. Instabilità in Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria, cielo sereno e con qualche nuvola al Sud.