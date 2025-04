La devastazione del maltempo in Veneto

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha proclamato lo stato di emergenza per i comuni delle province di Vicenza e Verona, a seguito di una violenta ondata di maltempo che ha portato alla morte di due persone a Valdagno. “È una tragedia impensabile”, ha dichiarato Zaia, sottolineando la drammaticità della situazione in cui la terra è crollata sotto i piedi di chi si stava recando in aiuto.

La pioggia incessante ha causato almeno 500 frane e accumuli di pioggia che hanno superato i 500 millimetri in poche ore, aggravando ulteriormente la situazione.

Interventi urgenti e risorse allocate

In risposta ai danni, la giunta regionale ha deciso di stanziare 5 milioni di euro per interventi di somma urgenza. Questi fondi saranno utilizzati per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per garantire la sicurezza dei cittadini. I lavori di pulizia dei fiumi effettuati negli anni precedenti hanno contribuito a contenere i danni, ma la situazione rimane critica. I vigili del fuoco sono stati impegnati in operazioni di recupero, tra cui il ritrovamento dei corpi di Francesco e Leone Nardon, padre e figlio, che erano stati travolti dalla piena del torrente Agno.

Frane e allagamenti in Piemonte

La situazione non è migliore in Piemonte, dove le forti piogge hanno causato inondazioni e frane in diverse località. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha confermato che le frane hanno isolato alcune frazioni e interrotto la viabilità. A Casale Monferrato, è stato allestito un centro di accoglienza per le persone evacuate, mentre a Castellamonte sono state evacuate quindici persone. L’Arpa ha diramato allerta arancione per pericolo valanghe nelle zone montane, evidenziando la gravità della situazione.

Ricerche e soccorsi in corso

Le operazioni di ricerca per i dispersi continuano senza sosta. I vigili del fuoco stanno utilizzando droni e squadre specializzate per cercare di localizzare le persone scomparse. La piena del torrente ha anche causato il crollo di un ponte a Valdagno, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso. La comunità è in allerta e le autorità locali stanno raccogliendo segnalazioni di emergenza, mentre i cittadini sono invitati a contattare i numeri di emergenza per segnalare situazioni critiche.