Maltempo, prosegue l'allerta: scuole ancora chiuse

Sono undici le regioni ancora nella morsa del maltempo e prosegue l'allerta con molte in giallo: i sindaci non rischiano, molte scuole ancora chiuse

Il maltempo imperversa sul paese e prosegue l’allerta: scuole ancora chiuse, ecco la mappa di un’Italia che per gran parte è ancora nella morsa del gelo innescato dal ciclone Thor.

Per la giornata di oggi quindi lunedì 23 gennaio 2023, a causa del maltempo le scuole resteranno chiuse in molti comuni italiani. Questo perché la severa perturbazione che sta interessando il territorio nazionale proseguirà per altre ore, con neve, vento e piogge gelate.

Prosegue l’allerta: scuole ancora chiuse

Non è un caso che la Protezione civile abbia diramato una allerta meteo arancione su settori di Emilia-Romagna e Marche. Valutata inoltre allerta gialla su Abruzzo, Molise e settori di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Campania e Basilicata.

Ecco perché non pochi sindaci hanno deciso di non far suonare la campanella. L’elenco è in continuo aggiornamento e allo stato fa fede l’allarme della PC. In esso sono previste “nevicate sparse, al di sopra dei 200-400 metri, su Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia sud-occidentale e Piemonte meridionale, con locali e temporanei sconfinamenti a quote pianeggianti e, al di sopra dei 300-500 metri, su Toscana, Umbria e Marche”.

L’allerta della Protezione Civile

E non mancheranno le piogge: “Precipitazioni sparse su Emilia-Romagna, Marche e Campania. E ancora vento in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche”. Quindi chi ha chiuso? Per neve dovrebbero restare “off” le scuole emiliano-romagnole di Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria Talamello e Zocca. Poi, da quanto si apprende, scuole chiuse nei paesi montani di Frassinoro, Montefiorino e Palagano.

Da San Marino al Molise la neve fa paura

Anche San Marino si è cautelata e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e la Segreteria di Stato per il Lavoro hanno dato disco rosso. Tutto fermo anche a Senigallia, nelle Marche ed a Lauria, in Basilicata. Il pericolo neve e ghiaccio ha fatto fermare anche gli istituti del Comune di Urbino fatta eccezione per l’ateneo. Poi c’è il Molise, dove la neve era caduta copiosissima e dove il vento sferza forte: tutto chiuso a Trivento, idem per Casacalenda e scuole medie chiuse anche a Bonefro.