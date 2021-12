Torino si è svegliata sotto la neve, che ha imbiancato tutta la città. In Piemonte sta nevicando dall'alba di questa mattina e sono previsti accumuli.

Maltempo, Torino si sveglia sotto la neve: in Piemonte nevica dall’alba

Nel giorno dell’Immacolata, Torino si è svegliata con un’atmosfera molto natalizia, sotto la neve. Come previsto dai meteorologi, che avevano emanato l’allerta gialla per neve, la città si sta imbiancando. La nevicata è iniziata intorno alle 5 del mattino e, secondo le previsioni, potrebbe proseguire fino alle prime ore del pomeriggio. Il fenomeno dovrebbe fermarsi completamente in serata, anche grazie alla rotazione delle correnti in quota da ovest-nordovest.

Maltempo, Torino si sveglia sotto la neve: le temperature

Nella notte i mezzi spargisale sono entrati in azione, per rallentare il deposito della neve. Gli spazzaneve stanno intervenendo nelle zone collinari. Da Palazzo Civico hanno ricordato che la pulizia dei marciapiedi davanti alle abitazioni private e dei negozi è “a carico dei cittadini“. Sono stimati fino a 12 cm di neve in pianura, con possibili punte di oltre 20 cm in collina, al di sopra dei 250 metri, alla Maddalena e Superga.

Le temperature continuano ad essere in calo, con valori massimi tra i -1°C e i 2°C in pianura, mentre scenderanno fino a -7°C durante la notte.

Maltempo, Torino si sveglia sotto la neve: la situazione in Piemonte

In Piemonte nevica dalle prime ore dell’alba. La regione è interessata dalla perturbazione che ha portato un peggiormento delle condizioni meteo. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, gli accumuli più significativi a bassa quota riguarderanno monferrato, astigiano e alessandrino, dove si potrebbero superare i 15-20 cm, mentre sui restanti settori in pianura la quantità sarà inferiore, fino ad un massimo di 15 cm.

Sulle zone montane e pedemontane sono previsti valori tra i 15 e i 20 cm. Nel pomeriggio inizierà un lento miglioramento delle condizioni.