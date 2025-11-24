Torna l’incubo maltempo in Toscana, dove è scattata l’allerta arancione per il nord-ovest per rischio idrogeologico. La situazione.

Maltempo in Toscana: è allerta arancione per il nord-ovest

La Toscana è sotto la morsa del maltempo, con la pioggia che, da ieri notte, continua a cadere sulla Regione. La Protezione Civile ha dunque diramato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana nord-ovest dalla ore 17.00 di oggi, lunedì 24 novembre, alle ore 09.00 di domani, martedì 25 novembre.

Sul resto della Regione è allerta gialla. Attenzione soprattutto sulle provincie di Lucca e Pisa.

Maltempo in Toscana: “Prestiamo attenzione e prudenza”

In queste ore la Toscana è sotto la morsa del maltempo, tanto che la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione sulla parte nord-ovest dalle 17.00 di oggi fino alle 9.00 di domani mattina. Allerta gialla sul resto della regione. Queste le parole sui social del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani: “prestiamo attenzione e prudenza, il sistema regionale di Protezione Civile è operativo e pronto in caso di necessità.” Per quanto riguarda l’allerta gialla, il rischio idraulico riguarda il reticolo principale sulle aree dei fiumi Bisenzio e Ombrone Pistoiese, oltre che sul bacino Serchio, dalle ore 17.00 di oggi sino alle ore 14.00 di domani.