La città di Crema e le aree limitrofe è stata colpita in queste ultime ore da una forte grandinata. Si segnalano molti danni.

Chicchi grandi come noci, manto erboso bianco come se avesse nevicato: è questo ciò è che successo a Crema e nelle aree circostanti dove i cittadini hanno assistito ad una violenta grandinata. Segnaliamo danni in particolare ai vetri delle auto.