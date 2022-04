Mamma di 38 anni morta nel sonno per un malore improvviso: lascia un bimbo di 4 anni

Tragedia nella notte a Bologna che ha avuto un'eco anche ad Ascoli Piceno: una mamma di soli 38 anni è morta nel sonno per un malore improvviso

Una tragedia che ha avuto una eco terribile in Emilia Romagna e nelle Marche, tragedia per la quale una mamma di soli 38 anni che è morta nel sonno per un malore improvviso. E si tratta di una mamma che ha lasciato nel dolore e nella solitudine un bimbo di 4 anni ed un uomo che l’amava.

Vittima di un malore ancora da definire: se ne è andata così a 38 anni, Silvia Di Pietro, giovane mamma originaria di Ascoli Piceno che da diversi anni lavorava e viveva a Bologna.

Mamma di 38 anni morta nel sonno

I media che hanno trattato la tragedia avvenuta nelle ore notturne spiegano che il pur tempestivo intervento dei soccorritori del 118 è stato vano e che per la giovane professionista non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Gli operatori sanitari, giunti a casa della donna dopo il malore, non hanno purtroppo potuto che constatarne il decesso.

L’ipotesi dell’autopsia sulla salma

Sempre i media ma senza alcuna asseverazione ufficiale da parte delle autorità competenti spiegano che “per chiarire le cause della morte probabilmente si ricorrerà all’autopsia”. Silvia Di Pietro era ingegnere strutturista ed in passato aveva anche lavorato nell’ambito della ricostruzione post sisma anche per la Città Metropolitana.

La giovane mamma ed affermata professionista lascia il marito Giovanni Castellazzi, che a sua volta è docente di Ingegneria all’Alma Mater, e un bambino di quattro anni.