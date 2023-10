Mamma di due figli muore a 26 anni in palestra: "Colpita da un attrezzo". Diana era una maestra di scuola elementare

Tragedia in Perù. Giovane insegnante di 26 anni muore in palestra mentre si allenava su una macchina

Una comunità in Perù è sotto shock dopo la tragica morte di una giovane insegnante di appena 26 anni. È accaduto a Trujillo, nella regione di La Libertad, presso una palestra chiamata Energy Plus. Qui Diana Luz Ruiz Caballero ha perso la vita mentre svolgeva un allenamento su uno dei macchinari della struttura.

Insegnante di una scuola elementare e madre di due bambini, pare che ad uccidere la donna sia stato un colpo alla testa, probabilmente causato da uno degli attrezzi della palestra. Intervistati da Infobae, alcuni testimoni hanno segnalato come, nonostante l’allarme del personale della struttura per richiedere assistenza medica d’urgenza, i soccorritori giunti per primi ​​sul posto non sono riusciti a salvare la vita della giovane.

Le autorità hanno dato il via all’indagine per chiarire le cause della morte dell’insegnante, mamma di due bambini e operante proprio in una scuola elementare. Escluso però il coinvolgimento di terzi in un’eventuale rissa in palestra.

Resta comunque un profondo dolore nella comunità di Trujillo. La famiglia di Diana e gli altri clienti della palestra Energy Plus sono in stato di shock, in attesa di scoprire i risultati delle indagini delle forze dell’ordine.