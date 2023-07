Un colpo di calore fatale per un bimbo di 3 anni, morto chiuso in auto dopo che la madre se lo è dimenticato.

Tragedia in Spagna, dove un bimbo di soli 3 anni ha perso la vita perché la madre lo ha lasciato da solo in auto sotto il sole per diverse ore.

Bimbo di 3 anni morto: la mamma lo ha dimenticato in auto

La tragedia è avvenuta a Pontevedra, un comune a nord ovest della Spagna. La madre, come tutte le mattine, avrebbe dovuto portarlo all’asilo prima di dirigersi al lavoro, ma qualcosa è andato storto. Il piccolo di soli 3 anni, infatti, è rimasto per ore chiuso in auto sotto il sole cocente, dimenticato in macchina dalla donna che lo amava più di qualsiasi cosa al mondo.

L’allarme, è partito alle 16:50, quando un passante ha notato il bambino che non dava segni di vita e ha subito avvertito i soccorsi. Ma ormai era troppo tardi.

L’arrivo dei soccorsi e l’autopsia

La donna aveva parcheggiato l’auto, come ogni mattina, in un parcheggio sterrato, vicino alla parrocchia di Torneiros, a pochi passi dal luogo di lavoro, in un giorno di sole e temperature elevate. I medici accorsi sul posto, insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco – che hanno aperto l’auto – però non hanno potuto che constatare la morte del piccolo.

Sul corpicino del bambino verrà effettuata l’autopsia: l’ipotesi è che a ucciderlo sia stato un colpo di calore.