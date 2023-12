Manila Nazzaro: "Ho vissuto una situazione di grande patriarcato"

Dopo la fine della sua storia con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro ha raccontato a Storie Italiane alcuni retroscena sulla fine della loro storia.

Manila Nazzaro: lo sfogo

La storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non è finita nel migliore dei modi e lei stessa ha confessato: “Ho dovuto difendermi di attacchi anche molto pesanti . Una donna che lascia e poi si innamora non viene perdonata. Viviamo in una società in cui a noi donne viene perdonato molto meno”, e ancora: “Capisco che tutte quelle situazioni che si vengono a creare possono peggiorare uno stato già fragile”, ha affermato, riferendosi a Belen Rodriguez che ha parlato a Domenica In dei presunti tradimenti di Stefano De Martino. Poi, sulla sua esperienza ha aggiunto:

“Ho sofferto leggendo degli insulti solo perché ho deciso di interrompere una relazione sbagliata. Ho vissuto una situazione di grande patriarcato addosso. Lo dico senza alcun timore perché alla donna viene perdonato molto meno e si sente ancora più fragile. In questo c’è ancora tantissimo retaggio culturale. Le donne che fanno una vita normale fuori dai riflettori mi hanno detto di aver vissuto le stesse cose. Mi hanno confessato la paura di cambiare la situazione per paura di pregiudizi e insulti”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se Lorenzo Amoruso tornerà a replicare alle sue parole.