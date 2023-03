Manila Nazzaro svela la verità sull'addio a Amoruso: "Eravamo come due estranei"

Ospite a Verissimo Manila Nazzaro ha rotto per la prima volta il silenzio sulla fine della sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro: l’addio a Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro ha vissuto un’importante storia d’amore con Lorenzo Amoruso e qualche anno fa i due avevano persino tentato di avere un figlio insieme (ma la showgirl aveva poi annunciato di aver subito un aborto spontaneo). Inaspettatamente la storia tra i due è recentemente naufragata e la Nazzaro è stata ospite a Verissimo dove ha raccontato per la prima volta i retroscena del loro addio.

“Cosa è successo? Da discussioni futili uscivano discussioni che potevano ferire. Ho guardato accanto a me e non ho trovato più nessuno: non avevamo più punti in comune”, ha svelato, e ancora: “Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio. Io ho preso consapevolezza di tutto questo ed ho deciso di parlarne con lui in modo chiaro. Però solo io vedevo certe cose. Se io sono in affanno e in difficoltà, non devo chiedere aiuto, devo riceverlo perché se lo chiedo poi non lo voglio più. Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa è finito. In casa siamo diventati due estranei”.

Lorenzo Amoruso replicherà alle parole di Manila Nazzaro? I due sono stati insieme per sei anni e in tanti tra i loro fan credevano che la loro storia fosse destinata a durare.