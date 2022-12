Manovra, Meloni: "Bonus diciottenni ai redditi più bassi e e stop alle commissioni sul Pos"

Manovra, Giorgia Meloni annuncia: “Bonus diciottenni ai redditi più bassi e e stop alle commissioni sul Pos“.

La premier lima le misure più discusse e in un video social spiega dove verranno effettuate le modifiche. Il format è sempre quello de ‘L’agenda di Giorgia’ e dopo l’influenza che l’aveva costretta a casa per qualche giorno la presidente del Consiglio ha affrontato i temi più cruciali: bonus in manovra, migranti ed economia.

“Bonus diciottenni ai redditi più bassi”

Il tema del Bonus 18 è quello mainstream e Meloni ha ribadito che “non va abolito ma la 18 app va rivista, la misura viene riconosciuta a tutti indipendentemente dal reddito e questo è sbagliato“.

A parere della Meloni “va introdotto un limite di reddito e bisogna lavorare per evitare le truffe“. La polemica sull’emendamento aveva tenuto banco in questi ultimi giorni. Ha detto Meloni: “Il ministro Sangiuliano sta lavorando a una carta cultura per favorire i contenuti culturali dei giovani per dare loro ulteriori possibilità. Però sicuramente 18app è una misura che va rivista”.

“No ai figli di milionari o dei parlamentari”

E Meloni spiega: “Perché questi 500 euro non c’è ragione per cui debbano averli i figli di un milionario, dei parlamentari o mia figlia quando li compirà.

Mentre la stessa misura concentrata sui redditi più bassi può essere molto più impattante”. E il tema dell’abolizione delle commissioni sui pos? Alcuni media ricordano che “sarebbe anticostituzionale”.