Non si conosce ancora l'identità del 30enne che si è addormentato a Mantova alcuni mesi fa per poi essere investito da una mietitrebbia che gli falciato una gamba. Ad oggi è ancora ricoverato in gravi condizioni, con parte dell'arto amputato.

A fine settembre un uomo di 30 anni si addormentò in un campo agricolo a Mantova. Oggi, dopo diversi mesi, è ancora ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

Mistero a Mantova: uomo di cui non si conosce l’identità è ricoverato per un terribile incidente

Non si sa ancora il nome dell’uomo che a settembre è rimasto vittima di un terribile incidente. Addormentatosi in un campo agricolo a Castiglione, in provincia di Mantova, è stato falciato da una mietitrebbia.

L’incidente avrebbe potuto costargli la vita, invece se l’è cavata con una gamba colpita in pieno.

La situazione era così grave che subito fu trasportato in codice rosso in ospedale a Brescia e gli fu parzialmente amputato l’arto.

Il mistero dell’identità dell’uomo di Mantova

Ciò che più stupisce di tutta questa vicenda è che non si hanno dettagli sull’identità dell’uomo, insomma non si sa chi sia né quali siano le sue origini, né tantomeno la sua età.

L’uomo parla pochissimo la lingua italiana e fa fatica a camminare proprio perché ha subito l’amputazione.

Ora è in affidamento ai servizi sociali, poi non è chiaro cosa gli succederà. Al momento il comune di Castiglione non lo ha preso in carico, c’è solo stato un trasferimento all’ospedale di Montichiari, dove è stato trasferito in queste ore.

La storia rimane sconosciuta, si sa solo che è partito dal Marocco un paio di anni fa. Questa informazione è emersa grazie a un mediatore culturale, però non sono emersi ulteriori dettagli per capire come sia arrivato in quel campo mantovano.