Manuela Arcuri su Cristina Scuccia: "Non me l'aspettavo, sono rimasta senza parole"

Manuela Arcuri ha parlato di Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, con la quale ha condiviso l’avventura a Ballando con le Stelle.

Manuela Arcuri su Cristina Scuccia

Ospite del programma Oggi è un altro giorno, Manuela Arcuri si è raccontata a Serena Bortone. Nel corso dell’intervista spazio anche alla scelta di vita di Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, con la quale l’attrice ha condiviso l’esperienza a Ballando con le Stelle. “Non me l’aspettavo proprio“, ha ammesso Manuela in merito alla scelta di togliersi il velo dopo 15 anni di vita religiosa.

Cristina è sempre stata estroversa: parola di Manuela

La Arcuri, sempre in merito a Cristina, ha ammesso: “Sono rimasta senza parole“. Poi, ricordando l’avventura a Ballando con le Stelle, ha aggiunto:

“Io l’ho sempre vissuta in studio dietro le quinte di Ballando, l’ho sempre vista con l’abito da suora… Anche se era una suora sembrava molto estrosa, con grande verve, molto artistica, le piaceva cantare e ballare”.

La nuova vita di Cristina Scuccia

Tralasciando le dichiarazioni di Manuela, Cristina si è detta molto felice della sua nuova vita. Ha dichiarato: