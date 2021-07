Mara Venier di nuovo in ospedale: “Chissà quando finirà”

Mara Venier ha rivelato via social di essere di nuovo in ospedale. Tutto quello che c'è da sapere.

Mara Venier si è mostrata via social mentre percorreva l’ingresso del reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale. Di recente la conduttrice ha subito un intervento odontoiatrico che le ha danneggiato un nervo.

Mara Venier in ospedale

Suo malgrado Mara Venier ha dovuto fare ritorno in ospedale: poche settimane fa la stessa conduttrice aveva a stento trattenuto le lacrime mentre raccontava ai fan dei social le sue dissaventure dovute a un intervento finito male.

La conduttrice aveva addirittura minacciato d’intraprendere azioni legali contro il dentista che l’aveva operata (per un intervento di routine) finendo per provocarle il danno. A causa del dolore la conduttrice aveva dovuto subire un secondo intervento e aveva affermato di avere persino difficoltà a proferire parola (fatto che la preoccuava particolarmente per via del suo lavoro in tv). “ Devo solo pregare Dio che il nervo possa sistemarsi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia”, aveva dichiarato ai fan la conduttrice, le cui peripezie odontoiatriche a quanto pare non sono giunte al termine.

Nelle ultime ore infatti Mara Venier ha dovuto fare nuovamente ritorno in ospedale, ma per il momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Secondo indiscrezioni la conduttrice sta per sottoporsi ad un secondo intervento nel tentativo di risolvere il suo problema.

Mara Venier: la solidarietà social

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro affetto e il loro sostegno alla conduttrice. Dopo il primo intervento ai denti (dove si era danneggiato il suo nervo) la conduttrice aveva speso parole infuocate contro il dentista che l’aveva operata.

“Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri”, aveva tuonato via social la celebre conduttrice.

Mara Venier e Nicola Carraro

Nonostante questo momento particolarmente difficile Mara Venier può contare costantemente sul supporto di suo marito, Nicola Carraro, che in più di un caso ha aggiornato i fan sulle sue condizioni via social. I due sono sposati dal 2006 e oggi sono inseparabili. Durante l’emergenza Coronavirus la conduttrice ha più volte espresso la sua preoccupazione per il marito che ha avuto in passato delle gravi problematiche ai polmoni.

Mara Venier ha confessato che lei e Carraro avrebbero dormito in camere separate pur di evitare un ipotetico contagio da Covid.